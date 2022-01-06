В Африке проснулся один из самых больших вулканов мира: есть ли угроза для населения. Фото

В Африке начал извергаться один из самых активных вулканов в мире Ньирагонго. Он находится на востоке Демократической Республики Конго. Сейчас геологи фиксируют в том районе огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

В сети показали кратер Ньирагонго, заполненный горячей лавой, однако эксперты заверят, что вулкан вряд ли взорвется. Об этом сообщает BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам директора местной обсерватории Селестина Касерека, причиной образования дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу Гома, являются спорадические взрывы. Несмотря на это, вулканологи говорят, что активность Ньирагонго вряд ли перейдет в более опасную фазу.

Видео дня

В то же время местным жителям посоветовали сохранять спокойствие, но это будет трудно для многих, поскольку разрушительные последствия, вызванные извержением в мае прошлого года, все еще свежи в их памяти. Тогда погибли 32 человека и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Ньирагонго — вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории Конго. С 1882 года было зарегистрировано 34 извержения. При этом бывало и так, что вулканическая активность непрерывно продолжалась в течение многих лет. Главный кратер вулкана имеет 250 метров в глубину и 2 км в ширину. В нём располагается озеро бурлящей лавы, которое в последние годы постоянно активно и не затухает.

Напомним, в конце декабря вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) затих спустя три месяца. Извержение официально признали прекратившимся, после того как в течение недели вулкан больше не проявлял активность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря 2021 года в результате извержения вулкана Семеру, расположенного на индонезийском острове Ява, погибли минимум 22 человека.

Также в октябре в японской префектуре Кумамото произошло извержение самого большого в стране вулкана – Асо. Он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров. Тогда обошлось без разрушений, однако камни разлетались в радиусе одного километра.