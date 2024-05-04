Украинцам напомнили правила безопасности на Пасху: о чем нельзя забывать

Спасатели призвали украинцев тщательно соблюдать правила безопасности на Пасху. В частности, гражданам напомнили не только о мерах пожарной безопасности, но также о необходимости придерживаться правил безопасности в условиях полномасштабной войны.

Во время вражеских обстрелов украинцев просят находится в укрытиях и других безопасных местах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В ГСЧС призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае возникновения угрозы обстрела стоит немедленно направляться в ближайшее укрытие. В других помещениях украинцев просят придерживаться правила двух стен и находиться в безопасности до официального сообщения о завершении угрозы.

Во время богослужений спасатели призывают сохранять безопасную дистанцию от других прихожан, а зажженную свечу держать таким образом, чтобы рядом с ней не было легковоспламеняющихся предметов. Огарки свечей необходимо поместить в специально отведенные для этого места.

В случае возникновения пожара стоит немедленно покинуть помещения, но при этом избегать толпы. Если пожар уже произошел, необходимо по возможности использовать огнетушитель, который размещен в религиозном сооружении. Также в любой опасной ситуации спасатели рекомендуют не паниковать и звонить в ГСЧС по номеру 101.

Напомним, сотрудники Национальной полиции Украины готовятся обеспечить правопорядок на Пасху. Для этого в населенных пунктах будет увеличено количество автомобильных и пеших нарядов полиции. Также усиленное обеспечение общественного порядка будет возле религиозных строений.

Ранее украинцев предупредили о российских провокациях на Пасху. В Центре противодействия дезинформации ожидают, что оккупанты будут разгонять фейки и манипуляции относительно якобы притеснений верующих УПЦ МП и репрессий ее клириков.