"Вспомните каждого воина!" Сырский поздравил украинцев с Пасхой

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский поздравил украинцев с Пасхой. Он призвал всех гражданских, которые празднуют Воскресение Христово, вспомнить в этот день наших воинов на передовой, ветеранов, потерявших свое здоровье в борьбе с агрессором, и погибших Героев, благодаря которым мы продолжаем жить в независимой Украине.

Поздравление генерал-полковник опубликовал в Telegram и других соцсетях утром 5 мая. В первую очередь он обратился ко всем защитникам страны, которые на передовой, поэтому не могут разделить радость этого праздничного дня со своей семьей.

"Особые мои слова благодарности и поддержки украинским защитникам и защитницам, которые в этот праздничный день оберегают покой всей Украины. В этот день желаю всем украинским воинам крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества. Пусть Воскресший Господь, победивший смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом!" – написал главком ВСУ.

"Как бы нам ни было тяжело, но мы знаем, что после самой темной ночи – приходит день. Мы знаем, что после Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово! Мы знаем, что после этой коварной кровожадной российской агрессии наступит наша Украинская Победа!" – подчеркнул он.

Сырский призвал соотечественников, которые придут на Пасху в храмы, помолиться за каждого украинского воина. "В этот день вспомните каждого, кто сейчас на боевом дежурстве, и поблагодарите их за защиту Украины", – попросил генерал-полковник.

"Не забывайте и пригласите за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана – защитника и защитницу, потерявших свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами. Не оставляйте их одинокими, не оставляйте их забытыми. Помните об их героизме и мужестве!" – добавил Сырский.

Также он призвал не забывать тех, кто в борьбе за свободу и независимость Украины отдал самое ценное – свою жизнь.

"Помните их в своих пасхальных молитвах, потому что именно благодаря им мы можем праздновать Пасху в независимой Украине", – подчеркнул военный.

Как писал OBOZ.UA, ранее защитники Украины показали подготовку к празднику Пасхи несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией. В 63 отдельной механизированной бригаде в полевых условиях расписали крашанки и писанки, в том числе патриотические.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!