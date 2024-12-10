Учебные заведения хотят освободить от обязанности подавать в ТЦК данные о призывниках: какие изменения готовят в Украине

Кабинет министров предложил снять с учебных заведений обязанности ежегодно представлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки списки граждан, подлежащих взятию на военный учет. Кроме учебных заведений речь идет об органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях независимо от подчинения и формы собственности.

Видео дня

Ответственность за представление сведений в ТЦК будет возлагаться на призывника. Об этом говорится в законопроекте №120746, который Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении.

На сегодняшний день учебные заведения обязаны подавать в ТЦК списки лиц, подлежащих взятию на военный учет призывников. Такая процедура помогала упорядочить информацию о численности лиц такого возраста. В результате в ТЦК имелась информация о лицах, которые должны выполнить свой долг и явиться для постановки на военный учет.

Согласно законопроекту №12076, ответственность за представление сведений о себе будет возлагаться на призывника. Таким лицам предоставится возможность стать на учет дистанционно через приложение Резерв+ или же прийти лично в ТЦК. Если человек не явится в ТЦК, он будет обязан заплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.

Кроме того, в документе говорится, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Такая процедура будет осуществляться путем прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином либо же после личного прибытия в ТЦК с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Также в соответствующем законопроекте предлагают предоставить полномочия районным и городским комиссиям по вопросам направления для прохождения базовой военной службы выдавать отсрочки. Однако комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике считает такой фактор коррупциогенным.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что нехватку оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.

Ранее сообщалось, что к концу февраля следующего года в приложении Резерв+ появится новая услуга – электронное направление на военно-врачебную комиссию. Таким образом, можно будет избежать нескольких посещений ТЦК и очередей, чтобы получить один документ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!