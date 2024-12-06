Электронное направление на ВВК: в Минобороны сказали, когда услуга заработает в Резерв+

Уже к концу февраля следующего года в приложении "Резерв+" появится новая услуга – электронное направление на военно-врачебную комиссию. Таким образом, можно будет избежать нескольких посещений ТЦК и очередей, чтобы получить одну бумажку.

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О возможности для военных получить электронное направление на ВВК через "Резерв+" рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она подчеркнула, что это происходит в рамках реформы ВВК.

"Реформа ВВК была разработана Минобороны вместе с нашими партнерами. Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", - сказала Черногоренко.

Более того, в Минобороны планируют в течение нескольких месяцев предоставить военнообязанным возможность проходить ВВК в любом медучреждении по выбору.

"Это позволит разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную, то есть то, что будет осуществлено в системе МОУ. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", - отметила чиновница.

Также Черногоренко рассказала, что через приложение "Армия+" в Минобороны поступило 10 тысяч электронных рапортов на смену места службы. Каждый четвертый военный, подавший такой рапорт, получил положительное решение.

"Вместо 2-4 месяцев ожидания, как это было раньше, когда переводы были заблокированы, мы гарантируем решение по переводу за 72 часа", – отметила чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины рассматривает возможность создания функции треккинга повесток в указанном приложении "Резерв+", чтобы граждане могли удобно отслеживать все этапы доставки. Идея состоит в том, чтобы люди могли получать информацию о статусе документа, даже если они не находятся в своем городе или дома.

Напомним, что оформление отсрочки в "Резерве+" заработало с 9 ноября 2024 года.

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