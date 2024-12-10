'Не должны компенсировать нехватку оборудования молодостью солдат': Зеленский высказался о снижении призывного возраста

Президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что нехватку оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.

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На своем аккаунте в социальной сети Х вечером в понедельник, 9 декабря, президент отметил, что сейчас Украине вместе с партнерами необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.

Украина стремится к тому, чтобы сохранить как можно больше жизней военных. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала государства-агрессора России, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", – написал Зеленский.

По его словам, чтобы завершить войну в Украине справедливо, нужно единство США, Европы и всех ценящих безопасность государств.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Лишь решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить продолжительный мир", – добавил президент.

Ранее Зеленский уже отвечал на призывы партнеров мобилизовать в ВСУ больше людей. Он отмечал, что сейчас в Украине не полностью обеспечено должное вооружение в уже существующих бригадах.

Кроме того, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что мобилизационный возраст до 18 лет в Украине не планируют снижать. Его заявление прозвучало на фоне растущей в соцсетях паники из-за якобы намерений снизить порог мобилизации, чтобы на военную службу можно было призывать военнообязанных, достигших 18-летнего возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, Джейк Салливан заявил, что Украине нужно увеличить количество живой силы на передовой, чтобы укрепить свои позиции с помощью оружия, предоставленного Вашингтоном.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также отметил, что Украине следует принять "сложные, но критически важные" решения по мобилизации. По его словам, важнейшим фактором является наличие людей на передовой.

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