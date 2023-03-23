''У нас просто нет места, куда все вывезти'': наместник Киево-Печерской лавры заявил, что монахи УПЦ МП не будут выселяться

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию лавры, несмотря на прекращение договора аренды. Митрополит сказал, что у них якобы нет места, куда могли бы вывезти все имущество.

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В то же время оставлять вещи монахи не планируют. Об этом Лебедь сказал в обращении, опубликованном на Youtube-канале 22 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конце страницы).

Как известно, выселиться с территории Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно до 29 марта.

"Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. У нас просто нет места, куда это все (кухни, прачечная) вывезти, а мы не намерены что-нибудь оставлять", – сказал он.

Митрополит призвал верующих "защищать святыню" вместе с УПЦ МП, поскольку это "их обязанность". Также он заявил, что монахи против "политической партии, созданной государством", а также не намерены поддерживать чьи-либо соглашения.

"Мы все против политической партии, созданной государством для чьих-то соглашений – ПЦУ (Православная церковь Украины). Мы не перейдем – я думаю, что большинство. Поэтому не стоит так трудиться врагу, возмущая умы и сердца человека", – добавил представитель УПЦ МП .

Он также сказал, что не знает, разрешат ли братии находиться на территории лавры до Пасхи, и призвал верующих приходить в лавру на молитву. В то же время, отметил, что безопасность гарантировать не может из-за якобы "возможных провокаторов".

"Сегодня мы не знаем, продолжат ли нам время хотя бы перебыть Пасху и вывозить наше имущество, но я всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры", – заявил Лебедь.

Накануне монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры по требованию Министерства культуры Украины.

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся – это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура", - отметил митрополит Павел, добавив, что якобы нет законных оснований для выселения их с территории лавры, потому что они не коллаборанты.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

В то же время, в епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

С 21 марта монахам и верующим УПУ МП запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.

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