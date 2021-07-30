Туристка из Украины – о пожарах в Турции: огонь перебросился на дороги, с неба падал пепел. Фото и видео
В охваченной лесными пожарами Турции ситуация ухудшилась, несмотря на попытки справиться со стихией, – огонь там перекинулся на дороги, ведущие к аэропортам. Из-за этого в ловушке оказались и граждане Украины, которые находятся на отдыхе в курортной провинции Анталья.
Так, туристка Алеся Павлинская назвала происходящее апокалипсисом. Переживаниями она поделилась в Facebook, где также опубликовала серию красноречивых кадров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"К сожалению, у нас ситуация вновь ухудшилась, огонь перекинулся и пылает дорога на Мармарис, а по ней нам ехать в аэропорт", – писала украинка.
Женщина с семьей отдыхала в отеле "Мунамар", который расположен в регионе Ичмелер (пригород Мармариса). В комментарии ВВС News Украина она говорила, что видит стену огня с его территории, дороги в местности были в дыму.
Алеся призналась: ее семья переживала из-за того, что было неизвестно, как в стране будут работать аэропорты. В то же время добавила, что в их отеле, кроме нескольких случаев исчезновения света, все работало нормально, кормили постояльцев по графику.
А уже потом женщина написала, что все хорошо, ведь туристов в аэропорт решили переправить водой – на катерах.
"Так в аэропорт я еще не ездила. Прощай, гостеприимный Ичмелер! Мы обязательно вернемся! И очень сочувствую Турции", – отметила Павлинская.
По словам туристов, последние несколько дней на побережье бушевал сильный ветер. От пепла они и местные жители защищались медицинскими масками.
Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще накануне заверил украинцев не волноваться. По его словам, сразу после сообщений об огненной стихии в Турции он поручил дипломатам круглосуточно мониторить потребности сограждан и угрозы их безопасности. Также уточнил, что данных о пострадавших в результате пожаров украинцев нет.
"Но мы прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – подчеркнул глава МИД в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Турции масштабные лесные пожары уничтожили десятки гектаров леса и привели к эвакуации 18 населенных пунктов.
Пожары вплотную подошли к турецким курортным городам. Стихия охватила несколько провинций – Мугла, Айдын и Анталия. Также известно, что погибло уже четыре человека.
30 июля Украина собралась отправить пожарный самолет в Турцию для помощи в борьбе со стихией. Последняя вспыхнула с новой силой в стране и вплотную добралась до отелей в курортных регионах.