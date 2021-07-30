Туристка из Украины – о пожарах в Турции: огонь перебросился на дороги, с неба падал пепел. Фото и видео

В охваченной лесными пожарами Турции ситуация ухудшилась, несмотря на попытки справиться со стихией, – огонь там перекинулся на дороги, ведущие к аэропортам. Из-за этого в ловушке оказались и граждане Украины, которые находятся на отдыхе в курортной провинции Анталья.

Так, туристка Алеся Павлинская назвала происходящее апокалипсисом. Переживаниями она поделилась в Facebook, где также опубликовала серию красноречивых кадров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, у нас ситуация вновь ухудшилась, огонь перекинулся и пылает дорога на Мармарис, а по ней нам ехать в аэропорт", – писала украинка.

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Женщина с семьей отдыхала в отеле "Мунамар", который расположен в регионе Ичмелер (пригород Мармариса). В комментарии ВВС News Украина она говорила, что видит стену огня с его территории, дороги в местности были в дыму.

Алеся призналась: ее семья переживала из-за того, что было неизвестно, как в стране будут работать аэропорты. В то же время добавила, что в их отеле, кроме нескольких случаев исчезновения света, все работало нормально, кормили постояльцев по графику.

А уже потом женщина написала, что все хорошо, ведь туристов в аэропорт решили переправить водой – на катерах.

"Так в аэропорт я еще не ездила. Прощай, гостеприимный Ичмелер! Мы обязательно вернемся! И очень сочувствую Турции", – отметила Павлинская.

По словам туристов, последние несколько дней на побережье бушевал сильный ветер. От пепла они и местные жители защищались медицинскими масками.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще накануне заверил украинцев не волноваться. По его словам, сразу после сообщений об огненной стихии в Турции он поручил дипломатам круглосуточно мониторить потребности сограждан и угрозы их безопасности. Также уточнил, что данных о пострадавших в результате пожаров украинцев нет.

"Но мы прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – подчеркнул глава МИД в Twitter.

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