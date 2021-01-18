Трассу Киев-Харьков снова перекрыли протестующие, произошли стычки. Видео

В понедельник, 18 января, в Полтаве десятки человек перекрыли трассу М-03 Киев-Харьков. Между протестующими произошли небольшие стычки.

Как сообщает Телеграм-канал "Фонтанзамільйон", люди требовали снизить тарифы на газ и называли решение правительства о фиксации на уровне 6,99 гривен "подачкой".

В руках протестующие держали плакаты с такими надписями: "Украинцам – украинский газ", "Тарифы – ограбление украинцев", "Нет – коррупционной власти", "Нет – грабительским тарифам ЖКХ" и другие.

Также полтавчане настаивали на отставке правительства и властей области. По словам протестующих, высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев в стране.

Добавим, что во время акции произошел конфликт: одни протестующие предлагали каждые полчаса пропускать грузовики, другие были против.

Отметим, что ранее на Харьковщине протестующие перекрыли трассу "Киев-Харьков".

Напомним, что в Украине с новой силой разгорелись протесты против завышенных тарифов на газ и другие коммунальные услуги. К крупным областным центрам присоединились небольшие села – украинцы перекрыли трассы и потребовали отстранения от должностей чиновников.

Например, в Житомире местные жители во время протестов якобы штурмом взяли облсовет. А в Ужгороде толпа людей пришла к зданию Закарпатской ОГА.

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