Трассу Киев-Харьков снова перекрыли протестующие, произошли стычки. Видео
В понедельник, 18 января, в Полтаве десятки человек перекрыли трассу М-03 Киев-Харьков. Между протестующими произошли небольшие стычки.
Как сообщает Телеграм-канал "Фонтанзамільйон", люди требовали снизить тарифы на газ и называли решение правительства о фиксации на уровне 6,99 гривен "подачкой".
В руках протестующие держали плакаты с такими надписями: "Украинцам – украинский газ", "Тарифы – ограбление украинцев", "Нет – коррупционной власти", "Нет – грабительским тарифам ЖКХ" и другие.
Также полтавчане настаивали на отставке правительства и властей области. По словам протестующих, высокая цена на газ является непосильной для многих украинцев в стране.
Добавим, что во время акции произошел конфликт: одни протестующие предлагали каждые полчаса пропускать грузовики, другие были против.
Отметим, что ранее на Харьковщине протестующие перекрыли трассу "Киев-Харьков".
Напомним, что в Украине с новой силой разгорелись протесты против завышенных тарифов на газ и другие коммунальные услуги. К крупным областным центрам присоединились небольшие села – украинцы перекрыли трассы и потребовали отстранения от должностей чиновников.
Например, в Житомире местные жители во время протестов якобы штурмом взяли облсовет. А в Ужгороде толпа людей пришла к зданию Закарпатской ОГА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали.
По стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов, они прошли в разных областях.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить тарифы, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что она будет действовать только до конца отопительного сезона, потом станет рыночной.