Тарифные протесты снова устроили по всей Украине. Фото
В Украине с новой силой разгораются протесты против завышенных тарифов на газ и не только. К крупных областным центрам присоединяются небольшие села – украинцы перекрывают трассы, требуют отстранения от должностей чиновников.
Утром 15 января на митинг вышли киевляне, аналогичные акции прошли на Полтавщине, Херсонщине, Одесщине, Черкасщине и т. д. (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На Майдане Независимости в центре Киева митингующие требовали от властей инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение". По их словам, также Кабмин должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.
Снова протестуют против повышения тарифов на газ, электричество, воду и отопление также жители Одессы, пишет "Одесский курьер". Аналогичная акция состоялась в городе Черноморск.
В Чернобаевке Херсонской области люди перекрыли трассу, передает издание "Херсонці".
В Черкассах местные пришли под стены Черкасской облгосадминистрации, чтобы также собрать подписи против повышения тарифов и обратиться к властям, пишет "Прочерк".
Митингующие в Полтаве заявили, что из-за ситуации с тарифами областной совет стоит распустить, информирует Kolo.News.
На Ивано-Франковщине люди перекрыли автомобильную дорогу Н-10 в селе Ямница, пишет "Ратуша". Они непрерывно ходили по пешеходному переходу, затрудняя движение транспорта. Жители Орехова перекрыли трассу Запорожье – Мариуполь. На протест собрались и в Кропивницком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе украинцы получили обновленные платежки за коммуналку, где газ и отопление резко подскочили в цене.
Вслед за этим Украиной прокатилась волна протестов, люди перекрывали дороги в различных областях.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить тарифы. Вкоре вместе с и. о. министра энергетики и премьером он определил новую цену на газ для украинцев – 6,99 грн за куб. м, что на 30% ниже действующего тарифа.
Однако министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что цена будет действовать только до конца отопительного сезона, а затем станет рыночной.