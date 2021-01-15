Тарифные протесты снова устроили по всей Украине. Фото

В Украине с новой силой разгораются протесты против завышенных тарифов на газ и не только. К крупных областным центрам присоединяются небольшие села – украинцы перекрывают трассы, требуют отстранения от должностей чиновников.

Утром 15 января на митинг вышли киевляне, аналогичные акции прошли на Полтавщине, Херсонщине, Одесщине, Черкасщине и т. д. (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На Майдане Независимости в центре Киева митингующие требовали от властей инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение". По их словам, также Кабмин должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

Снова протестуют против повышения тарифов на газ, электричество, воду и отопление также жители Одессы, пишет "Одесский курьер". Аналогичная акция состоялась в городе Черноморск.

Протест в Одессе uc.od.ua

В Чернобаевке Херсонской области люди перекрыли трассу, передает издание "Херсонці".

Акция протеста в Чернобаевке

В Черкассах местные пришли под стены Черкасской облгосадминистрации, чтобы также собрать подписи против повышения тарифов и обратиться к властям, пишет "Прочерк".

Акция протеста в Черкассах

Митингующие в Полтаве заявили, что из-за ситуации с тарифами областной совет стоит распустить, информирует Kolo.News.

Протест в Полтаве Kolo.News

Акция протеста в Полтаве Kolo.News

На Ивано-Франковщине люди перекрыли автомобильную дорогу Н-10 в селе Ямница, пишет "Ратуша". Они непрерывно ходили по пешеходному переходу, затрудняя движение транспорта. Жители Орехова перекрыли трассу Запорожье – Мариуполь. На протест собрались и в Кропивницком.

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