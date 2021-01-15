Тарифні протести знову влаштували по всій Україні. Фото

В Україні з новою силою розгоряються протести проти завищених тарифів на газ і не тільки. До великих обласних центрів приєднуються невеликі села – українці перекривають траси, вимагають усунення від посад чиновників.

Зранку 15 січня на мітинг вийшли кияни, аналогічні акції відбулися на Полтавщині, Херсонщині, Одещині, Черкащині тощо (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На Майдані Незалежності в центрі Києва мітингувальники вимагали від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл". За їхніми словами, також Кабмін має скасувати постанову №1325 від 28.12.2020 року, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Знову протестують проти підвищення тарифів на газ, електрику, воду й опалення також жителі Одеси, пише "Одеський кур'єр". Аналогічна акція відбулася в місті Чорноморськ.

Протест в Одесі uc.od.ua

У Чорнобаївці Херсонської області люди перекрили трасу, передає "Херсонці".

Акція протесту в Чорнобаївці

У Черкасах місцеві прийшли під стіни Черкаської облдержадміністрації, щоб також зібрати підписи проти підвищення тарифів і звернутися до влади, пише "Прочерк".

Акція протесту в Черкасах

Мітингувальники в Полтаві заявили, що через ситуацію з тарифами обласну раду варто розпустити, інформує Kolo.News.

Протест у Полтаві Kolo.News

Акція протесту в Полтаві Kolo.News

На Івано-Франківщині люди перекрили автомобільну дорогу Н-10 у селі Ямниця, пише "Ратуша". Вони безперервно ходили пішохідним переходом, ускладнюючи рух транспорту. Жителі Орєхова перекрили трасу Запоріжжя – Маріуполь. На протест зібралися й у Кропивницькому.

Як повідомляв OBOZREVATEL: