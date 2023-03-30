Священники УПЦ МП вывезли мощи троих святых из церкви в Чернигове без разрешения: разгорелся скандал

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата вывезли мощи троих святых из Троицкого собора, который находится в Чернигове. В течение долгих лет УПЦ МП использовали этот религиозный объект, однако не имели права вывозить какие-либо ценности.

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В Московском патриархате проигнорировали требования Национального заповедника "Чернигов древний", поэтому разбираться с тем, где делись мощи святых, будет, в том числе, областная военная администрация. Об этом сообщает издание MYNIZHYN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Накануне стало известно, что из культового религиозного сооружения пропали мощи трех черниговских святителей: Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия и Филарета Гумилевского. Спустя некоторое время выяснилось, что священники УПЦ МП вывезли мощи в другой храм, что является противоправным поступком.

По словам заведующей отделом музейной и научно-фондовой деятельности Национального заповедника "Чернигов древний" Ольги Травкиной, священники УПЦ МП забрали мощи без согласования заповедника. Она отметила, что священники проигнорировали заповедник, но вместо этого попросили о передаче мощей "для молитвы и духовного поклонения" у митрополита Амвросия, который, собственно, дал "благословление" на перемещение мощей.

Травкина объяснила, что мощи трех святых принадлежат Государственному музейному фонду Украины. При этом любое их перемещение должен согласовывать Национальный заповедник "Чернигов древний", а не "благословлять" митрополит УПЦ МП. Следовательно, произошло нарушение порядка пользования собственностью Национального архитектурно-исторического заповедника.

В заповеднике призвали митрополита Амвросия вернуть мощи трех святых в Троицкий собор. Кроме того, Черниговскую областную военную администрацию попросили поспособствовать возвращению ценностей Государственного музейного фонда Украины в собор.

Напомним, 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

В "день Х" в Киево-Печерской лавре начали собираться верующие УПЦ МП. Сотни людей пришли на территорию монастыря якобы помолиться, но заодно успели устроить скандал. Одна из ярых поклонниц УПЦ МП набросилась на представителей СМИ и заявила, что Лавру никто не покинет.

К слову, "преданной верующей", которая бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре, оказалась известная провокаторша Виктория Кохановская. Под видом правозащитницы она занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники остановили пьяного священника УПЦ МП на въезде в Киев. Батюшка не имел при себе документов, но вел себя дерзко и общался с правоохранителями жаргоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, архиерей УПЦ МП, который поддерживает тесные связи с Русской церковью, объявил о начале голодовки. О своем решении он объявил 27 марта, аргументируя его поддержкой монахов Киево-Печерской лавры, которых выселяют из монастыря. Между тем стало известно, что его помощника иеромонаха Илиодора ранее задерживали с наркотиками, которые он якобы употреблял во время голодовки.

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