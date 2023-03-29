Помощника митрополита Луки, объявившего голодовку в поддержку выселенцев из Киево-Печерской лавры, задерживали с наркотиками. Фото

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, архиерей УПЦ (МП), который поддерживает тесные связи с Русской церковью, объявил о начале голодовки. О своем решении он объявил 27 марта, аргументируя его поддержкой монахов Киево-Печерской лавры, которых выселяют из монастыря. Между тем, стало известно, что его помощника иеромонаха Илиодора ранее задерживали с наркотиками, которые он якобы употреблял во время голодовки.

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Как сообщают Telegram-каналы, еще несколько лет назад Илиодора задержали на "Новой почте" по получению амфетамина. На суде он говорил, что использует наркотик как средство для голодания (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Илиодор, к слову, тогда утверждал, "что его помощником завладела власть дьявола". Дело в том, что при задержании иеромонаха в автомобиле его ждал еще один священник протоиерей Евгений Квач.

"Позже Ленинский суд освободил его от уголовной ответственности так как он пролечился, вернул ему два айфона, а амфетамин постановил уничтожить", – сказано в сообщении.

Примечательно, что сам Лука, комментируя этот инцидент, заявил, что знал о наркотической зависимости своего помощника.

"Я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны, я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом", – отметил он тогда

Как известно, о голодании митрополит Лука заявил во время общения с пользователями Facebook. Он заявил, что у него, как у простого верующего, "сердце кровью обливается", смотря на то, что происходит со святыней в Киеве.

Таким образом священник решил голодать в поддержку братии Киево-Печерской лавры и настроен делать это в Свято-Николаевском монастыре в Запорожье. Однако интересные факты из биографии его помощника придают истории с голоданием достаточно пикантного оттенка – проверить, как именно "голодает" представитель УПЦ МП возможности нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители церкви лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

В воскресенье, 26 марта, в Киево-Печерской лавре прошла служба, которую провела УПЦ МП. Несмотря на неоднократные скандалы, связанные с поддержкой оккупантов со стороны представителей Московского патриархата, в этот день сюда пришли сотни верующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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