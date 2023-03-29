'Ты рамсы попутал?' Пьяный батюшка УПЦ МП пытался прорваться в Киев, но был остановлен пограничниками. Видео

Украинские пограничники остановили пьяного священника УПЦ МП на въезде в Киев. Батюшка не имел при себе документов, но вел себя дерзко и общался с правоохранителями жаргоном.

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Соответствующее видео было показано в Telegram Государственной пограничной службы. На кадрах слышно, как пьяный водитель матерится и пытается унижать пограничников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Кто позволил мои документы смотреть без моего разрешения? Охр***ть! Вы что, рамсы попутали? Ноль! Ты "zero"! Всю жизнь дро***", – кричал он.

Как отметили в ГПСУ, священник имел при себе только документы, выданные на неизвестного во временно оккупированном Крыму и на территории РФ, тогда как водительского удостоверения не было вообще.

Напомним: бывший наместник Киево-Печерской лавры от УПЦ МП митрополит Павел на фоне выселения из святыни разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

"Они везде рассказывают, что я уеду. Нет! Я не поеду до последнего из вас, пока не похороню всех!" – взорвался угрозами священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее украинские пограничники задержали другого священника со связями в России и недействительным паспортом. Батюшка хотел бы выехать на территорию страны-агрессора, однако ему помешало его имущество;

– митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, архиерей УПЦ (МП) объявил о начале голодовки в поддержку выселяемых из монастыря монахов Киево-Печерской лавры. Между тем стало известно, что его помощника запорожского иеромонаха Илиодора ранее задерживали с наркотиками, которые он якобы употреблял во время голодовки.

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