'Светит' до 5 лет за решеткой: членов Житомирской епархии УПЦ МП задержали за разжигание религиозной розни. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении священникам УПЦ МП из Житомирской области, которые разжигали религиозную рознь 6 лет и присвоили средства верующих. Речь идет о управляющем и секретаре епархии, примечательно, что они – родные братья.

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Им грозит до 5 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса прокурора.

Установлено, что с 2017 года управляющий одной из епархий УПЦ (МП) и секретарь изготовляли печатную продукцию, которая разжигает религиозную рознь и ненависть к верующим. Его распространяли среди священников, прихожан и жителей региона.

В частности, митрополит готовил тексты листовок и брошюр с призывами и высказываниями, оскорбляющими чувства граждан разных верований, религий и конфессий. А секретарь епархии печатал и отвечал за активное распространение.

После проведения ряда судебно-лингвистических и семантико-текстуальных экспертиз установлено, что тексты изъятой печатной продукции транслируют острую неприязнь, содержат пренебрежительные, презрительные характеристики, дискредитируют веру, разжигают религиозную рознь между разными конфессиями.

Им о подозрении в разжигании религиозной розни и оскорблении чувств граждан, в связи с их религиозными убеждениями, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должностей.

Напомним, 22 мая стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП из Буковины. Митрополит Лонгин, скандальные речи которого ранее активно репостил пророссийски настроенный боксер Василий Ломаченко, подозреваются в разжигании межконфессиональной розни.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый день российской войны в Украине в нашей стране появляются новые предатели. Кровавые зверства Кремля, среди прочих, оправдывают священнослужители УПЦ МП. Служба безопасности Украины раскрыла очередного путиниста и сообщила о подозрении послушнику из Почаевской Успенской лавры.