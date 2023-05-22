СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Буковины: разжигал межрелигиозную рознь. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении дежурному митрополиту УПЦ МП из Буковины. Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП подозревается в разжигании межрелигиозной розни.

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Подробности сообщили в СБУ. Фамилии подозреваемого там не назвали, однако, очевидно, речь идет о Михаиле Жаре, известном как митрополит Лонгин, чьи скандальные речи любил репостить пророссийский боксер Василий Ломаченко.

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) в разжигании межрелигиозной розни. Во время литургий он пренебрежительно высказывался относительно Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской". Этим он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе", – говорится в сообщении СБУ.

Там добавили, что проведенная лингвистическая экспертиза публичных выступлений клирика подтвердила факт разжигания им вражды.

В СБУ фамилии митрополита не назвали, а его фотографию опубликовали с заблюренным лицом.

Однако действующим настоятелем Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП является митрополит Лонгин (в мире – Михаил Васильевич Жук).

Он известен эпатажными проповедями, периодически распространяемыми в своих соцсетях украинским боксером с пророссийскими взглядами Василием Ломаченко.

К примеру, в своей рождественской проповеди Лонгин назвал духовенство ПЦУ и прихожан этой конфессии "сатанистами", рассказывал, что храмы ПЦУ "стоят пустые" и обвинил Вселенского патриарха Варфоломея, что он "пьет кровь христиан". Лонгин призвал верующих УПЦ МП защищать "единую каноническую церковь", управляемую из Москвы, всеми способами.

"По материалам Службы безопасности, фигуранту сообщено о подозрении по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", – отметили в Службе.

Напомним, 3 января украинский боксер Василий Ломаченко был внесен в реестр государственных изменников. Основанием для этого стало то, что он опубликовал в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, обвинившего Украину в "войне против Бога, церкви и народа".

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья и сестры. Это борьба с Самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорил митрополит Лонгин.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. В ответ 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из того же выступления.

А в своей рождественской речи Лонгин говорил о кровопролитии в Украине и нарушении законов Божьих.

Он заявил, что верующие УПЦ МП должны руководствоваться не украинскими законами, а указаниями представителей Московского патриархата, потому что только они являются "носителями истинной веры и провестниками воли Бога".

Лонгин назвал верующих Православной церкви Украины и ее духовенство "сатанистами", заявил, что храмы ПЦУ "стоят пустыми", что священнослужители украинской церкви пели в Киево-Печерской лавре на Рождество "сатанинские песни", и обвинил Вселенского патриарха Варфоломея, что он "пьет кровь" христиан".

Лонгин призвал верующих УПЦ МП защищать "единую каноническую церковь", которая управляется из Москвы, потому что это, мол, испытание, которое послал им Бог. По версии любимого священника Ломаченко, Московский патриархат существует уже "тысячи и тысячи лет".