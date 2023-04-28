'Оправдывал российскую агрессию': СБУ сообщила о подозрении послушнику УПЦ МП из Почаевской лавры. Фото

С каждым днем российской войны в Украине в нашей стране появляются новые предатели. Кровавые зверства Кремля, среди других, оправдывают священнослужители УПЦ МП. Служба безопасности Украины раскрыла очередного путиниста и сообщила о подозрении послушнику из Почаевской Успенской лавры.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 48-летний представитель церкви публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, по которым активно распространял нарративы кремлевской пропаганды. Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство России и пытался дискредитировать украинских защитников", – сказано в сообщении.

Силовики нашли целый ряд доказательств преступлений послушника и сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"Ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – добавили в СБУ.

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