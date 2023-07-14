Вместо домашнего ареста – содержание под стражей: суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу

В пятницу, 14 июля, бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, более известному как "Паша Мерседес" сменили меру пресечения. Скандального клирика перевели из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 33 миллионов 300 тысяч гривен.

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Такое решение принял Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщило Общественное из зала суда.

Прокуратура требовала для церковнослужителя содержания под стражей или залога в размере 60 млн гривен. Свое ходатайство сторона обвинения аргументировала тем, что у митрополита Павла именно на такую сумму есть движимого и недвижимого имущества.

Основанием для изменения меры пресечения стало нарушение одной из обязанностей, которые следственный судья наложил на клирика. Как выяснилось, Павел Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу.

Таким образом, следствие хочет уменьшить риски, в частности, предотвратить общение со свидетелями. Также на свободе подозреваемый может попытаться уничтожить или повредить улики, считают в прокуратуре.

После заседания суда Павел Лебедь, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не согласен с решением поместить его под стражу. Он также сказал, что не знает, где найти 33 млн грн залога.

При этом клирик сделал вид, что не понимает, за что его судят, заявив, что "страдает" за церковь и за веру.

Из зала суда правоохранители увезли его в СИЗО.

В преддверии суда подозрение опальному епископу расширили двумя статьями Уголовного кодекса Украины. Митрополиту УПЦ МП Павлу инкриминируют отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 3 ст. 436-2) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ разоблачила бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя на новых фактах подрывной деятельности против Украины.

В видео-интервью, которое "Паша-Мерседес" дал одному из отечественных СМИ за день до оглашения первого подозрения, он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также священнослужитель назвал войну России против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года.

СБУ провела судебную лингвистическую экспертизу, подтвердившую эти факты преступных действий клирика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 апреля СБУ сообщила Павлу (Лебедю) о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Суд избрал одиозному представителю УПЦ МП меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.

В зале суда тогда на клирика надели электронный браслет, несмотря на его протесты.

Соломенский суд Киева 30 июня продлил меру пресечения для митрополита Павла. Его оставили под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.

Позже в видео опальный митрополит Павел пожаловался на электронный браслет. По его словам, через электронное средство контроля он должен сидеть на подзарядке.

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