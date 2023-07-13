Отрицал существование Украины: 'Пашу Мерседеса' разоблачили на новых фактах подрывной деятельности

В четверг, 13 июля, Служба безопасности Украины разоблачила бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, более известного как Паша Мерседес, на новых фактах подрывной деятельности против Украины. Подозрение опальному епископу расширили двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора. Отмечается, что решается вопрос об избрании меры пресечения "Паши Мерседесу"

За день до оглашения первого подозрения митрополиту от СБУ он дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем подозреваемый отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также священнослужитель назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года.

СБУ инициировала проведение судебной лингвистической экспертизы, подтвердившей эти факты преступных действий клирика.

Кроме того, следствие установило, что являясь должностным лицом религиозной организации – наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, подозреваемый представлял агрессию РФ как внутренний гражданский конфликт. В телефонных разговорах с верующими своими изречениями он разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это все также подтверждено выводами экспертиз.

В своих выступлениях он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Также в рамках уголовного производства установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 3 ст. 436-2) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что решается вопрос об изменении меры пресечения клирику по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 апреля СБУ сообщила Павлу (Лебедю) о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Суд избрал одиозному представителю УПЦ МП меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.

В зале суда тогда на клирика надели электронный браслет, несмотря на его протесты.

Соломенский суд Киева 30 июня продлил меру пресечения для митрополита Павла. Его оставили под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.

Позже в видео опальный митрополит Павел пожаловался на электронный браслет. По его словам, через электронное средство контроля он должен сидеть на подзарядке.

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