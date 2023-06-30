Суд оставил под домашним арестом скандального митрополита УПЦ МП Павла: все подробности

Соломенский суд Киева 30 июня продлил меру пресечения для экс-наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Его оставили под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.

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Об этом сообщает УНИАН. Одиозный представитель УПЦ МП обязан круглосуточно находиться дома до 31 августа.

Соломенский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя под круглосуточным домашним арестом до 31 августа.

"Ходатайство прокурора Завистовского удовлетворить. Продолжить Лебедю Петру Дмитриевичу, 19.04.1961 года, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив ему круглосуточно покидать место жительства по адресу: Киевская область, Бориспольский район, село Воронков", – зачитал решение судья.

Лебедя также обязали прибывать к прокурору, следователю, следственному судье или в суд по первому требованию. Также он обязан воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве, по которому одиозный экс-наместник проходит как подозреваемый.

Если Лебедь не будет выполнять возложенные на него обязанности, ограничительная мера может быть изменена на более жесткую.

Защита митрополита УПЦ МП намерена подать апелляцию на это решение.

После вынесения приговора Лебедь заявил судье: "Спаси вас Господи. Но есть еще суд Божий" – и намекнул, что тот якобы выполняет "заказ власти".

Напомним, 1 апреля СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. В Службе рассказали, что следствием было установлено – Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

Суд избрал одиозному представителю УПЦ МП меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также его обязали ограничить контакты с прихожанами.

В зале суда тогда на Павла надели электронный браслет, несмотря на его протесты.