'Я уже не Паша 'Мерседес', а 'Тесла': митрополит Павел пожаловался на электронный браслет. Видео

Опальный митрополит Павел (в мире Павел Лебедь) по прозвищу "Мерседес" пожаловался на электронный браслет. По его словам, из-за электронного средства контроля он должен сидеть на подзарядке.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Так, в суде экс-наместник Лавры пожаловался журналистам, что благодаря им поменял машину.

Он добавил, что теперь сидит на подзарядке, показав ногу с электронным браслетом.

"Я уже не "Паша Мерседес", я уже Тесла. Благодаря вам постоянно на подзарядке сижу", – сказал он.

Стоит отметить, что Соломенский суд Киева 30 июня продлил меру пресечения для митрополита Павла. Его оставили под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца.

Напомним, 1 апреля СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. В Службе рассказали, что следствием было установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

Суд избрал одиозному представителю УПЦ МП меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.

В зале суда тогда на Павла надели электронный браслет, несмотря на его протесты.