Стало известно, сколько украинцев против любых территориальных уступок России: результаты опроса

По состоянию на июнь 2023 года абсолютное большинство украинцев (84%) продолжают выступать за то, что никакие территориальные уступки в войне, которую развязала Россия против нашего государства, недопустимы. Примечательно, что такой точки зрения придерживаются, даже если война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. При этом только 10% респондентов считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Социологи отметили, что в течение года – с мая 2022 года по май 2023 года – существенных изменений в общественных настроениях практически не произошло.

Абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок каждый раз и абсолютное меньшинство (8-10%) было готово к ним.

Против любых территориальных уступок выступают жители всех регионов. В частности, среди сходящих жителей 75% против уступок (готовы на уступки – только 13%), а среди южан – 86% против уступок (готовы – только 8%).

Кроме этого, против любых уступок выступает абсолютное большинство граждан независимо от того, на каком языке они преимущественно общаются дома. Так, если среди украиноязычных граждан 85% против уступок (готовы к уступкам – 10%), то среди русскоязычных граждан – 80% (и только 13%) готовы к уступкам.

Примечательно, что в выборке было только 19 респондентов (с 1029 г.), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как русские. Среди них 15 – отвергают любые уступки.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, то, что при всех потерях и разрушениях украинцы сохраняют непоколебимость в вопросах уступок, свидетельствует о высокой устойчивости и понимании невозможности настоящего справедливого мира без возвращения своих территорий.

"Принципиально важно также то, что эта устойчивость и непоколебимость характерна для всех украинцев независимо от региона происхождения, языка или национальности", – добавил социолог.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не согласятся на уступки России по возвращению к линии разграничения до 24 февраля. По результатам опроса, большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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