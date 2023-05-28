Только граница 1991 года: большинство украинцев не согласятся на возвращение к линии разграничения до 24 февраля – опрос

Большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%). При этом еще больше наших граждан (66,8%) не согласились бы на возвращение к линии разграничения, какой она была до 24 февраля прошлого года.

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Сейчас большинство людей хотят возвращения к границам 1991 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу ZN.UA.

Только 23,1% респондентов готовы поддержать переговоры со страной-агрессором, а еще 13% людей затруднились ответить на данный вопрос.

Что касается линии разграничения, то возвращение к ситуации на 24 февраля для достижения мира поддерживают 17,2% граждан. Вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 16% опрошенных.

"Процент тех, кто согласен вернуться к линии разграничения, которая существовала до 24.02.2022 (17,2%), меньше процента тех, кто готов к прямым переговорам с Россией для достижения мира (23,1%). И властям непременно придется считаться с такими стремлениями украинцев", – говорится в сообщении.

Добавим, что на вопрос "Возможно ли примирение между Украиной и Россией?" 68,5% опрошенных ответили отрицательно. Более трети респондентов (36,3%) не видят никаких перспектив к примирению, а 32,2% украинцев выбрали ответ "Нет, при жизни нынешнего поколения примирение невозможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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