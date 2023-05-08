Сколько украинцев верят в победу Украины в войне против России: результаты соцопроса

Абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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Таковы результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, по данным социсследования, в целом по Украине 93% граждан верят, что оккупанты терпят поражение. На вопрос: "Верите ли вы в победу Украины в войне против России?" 71% украинцев ответили "да", и 21% - скорее да.

Больших отличий по регионам нет, однако, все же наиболее уверены в победе на западе страны – 96%, а меньше всего уверенности выразили в южных областях – 88%. Впрочем, даже самые "маленькие" показатели убедительно показывают, что украинцы в подавляющем большинстве не сомневаются в победе.

К слову, общий показатель по Украине не изменился с прошлого года. Исследование, проводившееся в декабре 2022 года, дало такой же результат – 93%.

Нынешний опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) с 23 по 30 марта. Она проходила во всех регионах Украины, за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей. А в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на подконтрольных Украине территориях и на которых не ведутся боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, соцопрос показал, что 94% украинцев считают Путина диктатором и современным Гитлером.

И только 13% украинцев считают 9 мая одним из самых важных праздников. И пока в России превращают этот день в "победобесие русского мира", все меньше граждан Украины, против которой РФ развязала войну, празднуют этот день.

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