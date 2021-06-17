В Харькове студентка с матами пожаловалась, что ей нужно использовать госязык. Скандальное видео

Студентка из Харькова в нецензурной манере возмутилась, что ей нужно писать курсовую работу на украинском. В сети заявили, что девушка, которая оскорбила язык, – Маргарита М.

Ролик, обнародованный украинкой в Instagram, предало огласке Facebook-сообщество "Мова на часі". Девушка, очевидно, получив в свой адрес волну критики, закрыла свой аккаунт в соцсети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В своем видео студентка сказала, что все равно большинство источников для ее текста – англоязычные. Она также сказала о том, что ее "ущемляют".

"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке. Вот понимаю, что украинская власть – она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит – я не могу писать свою работу, в которой мои научные заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу... Почему я не могу писать ее на русском языке?..

Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы?" – возмутилась Маргарита М.

По информации Telegram-канала "Катарсис", девушка якобы объяснила свое скандальное заявление, причем на государственном языке.

По ее словам, некоторые регионы Украины якобы не приспособлены к украинскому. Языковую реформу она также назвала бредом.

Как писал OBOZREVATEL, недавно 18-летняя жительница Ирпеня Киевской области угодила в скандал, оскорбив в соцсети украинский язык и заявив, что его надо запретить. После волны критики Диана К. записала видео, сказав, что извиняется только перед теми людьми, которые "топят" за госязык, "но без фанатизма, национализма и всего остального".