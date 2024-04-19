Сколько украинцев поддерживают идею Макрона о направлении западных войск: результат опроса

Большинству украинцев нравится идея президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке в Украину военных подразделений западных государств-союзников при определенных условиях. Поддержали это предложение две трети украинцев.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова. Результаты исследования опубликованы 18 апреля.

Так, согласно опросу, идею Макрона поддержали 74% опрошенных граждан. Из них почти половина (48,2%) выразили однозначную поддержку, а 26,1% – скорее согласились.

И только 12% украинцев ответили, что не поддерживают эту идею, из них категорически против – 5,2%.

Больше всего за идею направить западных военных в нашу страну высказались украинцы в западных областях – 87%.

Несколько меньше граждан поддержали такое предложение в центральном регионе страны – 78%.

На востоке Украины 66% респондентов хотели б видеть войска союзников в нашей стране, а в южных областях – 47,5%.

Как сообщал OBOZ.UA:

В конце февраля на встрече в Париже президентов и глав правительств из 28 стран мира Эмманюэль Макрон предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска. Впрочем, совместного решения по этому поводу принято не было. Однако, по словам Макрона, "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Позже Макрон подтвердил, что его заявление было сделано сознательно, а также уточнил, что Париж может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

Позже, комментируя свое резонансное заявление, Макрон подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

В то же время Макрон отметил, что для Франции нет никаких "красных линий" по поддержке Украины. Он также призвал союзников не быть трусами в вопросах помощи нашему государству.

Также стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон якобы рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева.

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