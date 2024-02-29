'Продумано и взвешено': Макрон подтвердил, что сознательно предложил направить войска в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что каждое его слово о войне в Украине "взвешено и продумано". Это также касается его заявления о возможности отправки западных войск в Украину.

Так Макрон ответил на соответствующие вопросы журналистов. Однако это произошло на открытии Олимпийской деревни в Сен-Дене. Поэтому, как пишет Le Monde, французский лидер отказался давать какие-либо "геополитические комментарии", потому что "здесь не место" для этого.

Это очень серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю на эту тему, взвешено, продумано и измерено", – подчеркнул Макрон. Он также добавил, что "спорт должен нести единство и мир".

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Макрона. На ней он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Первым президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова Макрона. Он пояснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

Впоследствии идею Макрона прокомментировали другие партнеры Украины. Например, в правительствах Испании, Италии и Бельгии, где также не согласились с предложением Франции, просто сослались на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

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