Во Франции нет никаких 'красных линий' касаемо поддержки Украины, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта встретился с лидерами парламентских партий Франции. Он рассказал им о войне в Украине и о необходимости поддержать Киев при любых обстоятельствах.

Макрон заявил парламентариям, что у Франции нет никаких "красных линий" по поддержке Украины, цитирует Le Figaro собеседников президента. Как оказалось, не все из них разделяют позицию французского лидера.

"Мы не можем позволить себе устанавливать для себя какие-либо ограничения перед врагом, не имеющим никаких ограничений", – сказал Макрон.

По словам лидера оппозиции в парламенте Бертрана Панше, его группа предложила Макрону такую позицию: Франция должна поддержать Украину, чтобы не допустить ее поражения, однако не должна становиться в откровенно воинственную позу.

Аналогичного мнения придерживаются и другие парламентарии. Глава ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла высказался "за двустороннее соглашение с Украиной", но с установленными "красными линиями".

Сообщается, что в преддверии встречи с парламентариями Эммануэль Макрон пообщался на эту тему со своими предшественниками Франсуа Олландом и Николя Саркози. Последний отказался от комментариев. А Олланд заявил, что Украина нуждается в реальной помощи, а не разговорах.

"Моя позиция по этим вопросам такова: чем меньше мы говорим, тем лучше действуем. Не надо говорить, что ты делаешь, и тем более что ты будешь делать. Надо делать это молча, потому что именно это позволяет добиться максимальной эффективности", – отметил Франсуа. Олланд.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая состоялась в Париже по инициативе Макрона. На нем он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО уже через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы. Впоследствии он подтвердил, что сознательно предложил отправить войска в Украину.

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