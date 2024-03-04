'Не в ближайшее время': Макрон уточнил свое заявление о направлении войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое резонансное заявление о возможности размещения западных войск в Украине. Он подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

Об этом Эммануэль Макрон сказал в интервью чешским изданиям Novinky и Pravo.cz перед визитом в Прагу, запланированном на вторник, 5 марта.

Макрон ответил на шквал международной реакции, вызванный одним из его высказываний о войне в Украине. Он напомнил, что говорил с представителями более двадцати государств во время встречи в Париже и ответил на вопрос об отправке войск, и тогда лишь отметил, что "ничто нельзя исключать".

"Это не значит, что мы рассматриваем отправку французских войск в Украину в ближайшее время, а то, что мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории", – сказал президент Франции.

По его словам, участники встречи в Париже договорились о пяти направлениях, в которых хотят сделать больше для Украины: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым непосредственно угрожает агрессия России, особенно Молдовы, способность поддерживать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко говорил о наших рамках: мы не воюем против русского народа и отказываемся входить в логику эскалации", – подчеркнул Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Первым президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова Макрона. Он пояснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

Впоследствии идею Макрона прокомментировали другие партнеры Украины. Например, в правительствах Испании, Италии и Бельгии, где также не согласились с предложением Франции, просто сослались на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы. Впоследствии он подтвердил, что сознательно предложил направить войска в Украину.

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