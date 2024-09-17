Сколько украинцев готовы переехать в США или ЕС в случае получения гражданства: результаты опроса

Почти каждый пятый украинец готов переехать жить в США или страны Европейского Союза в случае получения гражданства. На данный момент таких существенно меньше, чем было в 2020-м, но значительно больше, чем в 2022 году.

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При этом почти 80% украинцев уверяют, что остались бы в Украине. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в первую неделю сентября этого года.

Социологи задавали респондентам вопрос, выехали бы они на постоянное проживание в США или страны Евросоюза, если бы им без условий предоставили соответствующее гражданство. Утвердительный ответ на этот вопрос дали 19% опрошенных.

Такой же вопрос социологи задавали гражданам Украины также в октябре 2020 года и в сентябре 2022 года.

До полномасштабного вторжения уехать жить за границу готовы были 28% украинцев.

А вот в первый год большой войны количество тех, кто был готов к такому шагу, сократилось до 7%. Социологи связывали это как с тем, что часть граждан, стремившихся к эмиграции, уехали за границу из-за российской агрессии, так и с ростом патриотизма и оптимизма в отношении будущего Украины.

При этом по состоянию на сентябрь 2024 года абсолютное большинство украинцев – 79% – утверждают, что не согласились бы на переезд даже при условии получения гражданства США или ЕС.

По сравнению с 2022 годом количество желающих эмигрировать за границу возросло во всех регионах. Однако практически во всех областях, кроме востока Украины, таких людей меньше, чем было в 2020 году. В восточных регионах этот показатель такой же, как четыре года назад.

И во всех областях нашего государства абсолютное большинство – от 75 до 81% – хотят останется в Украине.

Увеличилось по сравнению с 2022 годом желающих выехать среди всех возрастных групп, однако от 74 до 86% украинцев всех возрастов выбирают Украину.

Отдельно социологи обратили внимание на настроения молодежи – граждан нашего государства в возрасте от 18 до 29 лет. В 2020 году эмигрировать хотела почти половина представителей этой возрастной категории (46% ). В сентябре 2022 года к переезду было готово только 13% украинской молодежи, а в 2024-м такое желание появилось у 26% опрошенных в возрасте до 30 лет.

Однако остаться на родине хотят 74% представителей этой возрастной категории.

Похожая ситуация ––и среди 30-44-летних украинцев, 75% которых не готовы переезжать жить за границу.

В то же время опрос показал, что среди мужчин призывного возраста (25-55 лет) желающих уехать за границу навсегда больше, чем среди женщин. Готовы к эмиграции 27% мужчин и 18% женщин. Отказались бы от переезда в европейские страны или США 70% мужчин и 80% женщин.

Впрочем, подобная тенденция связана не только с общей мобилизацией. Заметно больше мужчин хотели эмигрировать и в 2020 году.

Комментируя результаты опроса, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что отток населения, особенно молодежи, является "хронической проблемой" Украины на протяжении всех лет независимости. И полномасштабное вторжение РФ эту проблему только обострило.

И Россия и некоторые персонажи внутри Украины используют демографические проблемы для манипуляций относительно настроений украинцев, в частности распространяя нарративы, что наши сограждане "хотят покинуть Украину и обустраиваться на Западе" и "Украина – концлагерь, которая ограничивает права населения, в частности, мужчин" – с обязательным "уточнением", что украинцы, мол, не хотят защищать свою землю и свою страну.

Однако социология показывает совсем другую картину.

"Результаты опроса показывают, что на самом деле большинство украинцев (в частности, украинских мужчин мобилизационного возраста и женщин младшего / среднего возраста) хотят на все имеющиеся сложности и риски оставаться в Украине. Распространенный в медиа образ переплывающего Тису молодого мужчины или молодой женщины, которая едет жить лучшую жизнь в Европу, не является репрезентативным для мужчин и женщин Украины. Безусловно, проблемы существуют, но украинцы сохраняют веру в Украину, сохраняют веру в лучшее будущее и демонстрируют готовность оставаться и работать на достижение вожделенного будущего", ––подчеркнул Грушецкий.

Опрос проводился 1-6 сентября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах нашего государства. Участие в опросе приняли 1022 оставшихся в Украине респондента. Погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких до 5%.

Напомним, ранее социологи провели опрос, чтобы установить, воспринимают ли украинцы Китай как возможного посредника в переговорах с РФ и как относятся к гарантиям безопасности.

Кроме того, социологи поинтересовались, готовы ли украинцы ради мира отказаться от части территорий, вступления в ЕС и НАТО.