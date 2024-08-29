Готовы ли украинцы ради мира отказаться от части территорий, вступления в ЕС и НАТО: результаты опроса

Граждане Украины не готовы принимать условия страны-террориста России для начала переговорного процесса. Около трети украинцев (32%) считают, что начало переговоров с РФ о прекращении войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

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При этом часть украинцев убеждены, что с Россией договариваться невозможно в принципе. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года.

Во время опроса мнение почти поровну разделилось между теми, кто допускает переговоры исключительно ради освобождения пленных и заложников (19%), теми, кто считает переговоры о мире возможными даже сейчас (20%), и теми, кто убежден, что с Россией договариваться вообще невозможно (18%).

Кроме того, в отношении условий для переговоров есть определенные региональные отличия. Готовность к переговорам с РФ уже сейчас без особых предпосылок чаще всего фиксируется на юге (36%) и востоке (27%),

В то же время на западе и в центре Украине этот показатель составляет 15%. Также в бесперспективности идеи договариваться с Россией не только сейчас, но и в целом убеждены несколько больше на западе (21%) и в меньшей степени на юге (13%).

Соцопрос показал, что большинство украинцев продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования РФ для завершения войны. На признание оккупированных территорий частью РФ даже ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев, а неприемлемым это считает 81%, причем независимо от возраста респондентов. Также это неприемлемо для подавляющего большинства во всех макрорегионах: на западе и в центре – по 84%, на юге – 76%, на востоке – 72%.

При этом, если бы мирное соглашение не предусматривало официального признания оккупированных территорий частью РФ, но гарантировало бы Украине длительный мир и защиту от российской угрозы, то разрыв между теми, кто поддержал бы такое соглашение, и теми, кто выступил бы против, был бы несколько меньшим. Гипотетически такое соглашение могли бы поддержать 25,5%, но абсолютное большинство – 61% – все равно было бы против.

Кроме того, готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, но большинство считает это неприемлемым. Также неприемлем для абсолютного большинства украинцев является отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его – 17%. Такая позиция объединяет респондентов всех возрастов, но больше всего противников отказа от членства в ЕС среди молодежи – 80% молодых людей в возрасте 18–29 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможности компромиссов с Россией. Он отметил, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным сейчас является бессодержательным и непродуктивным.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас страна-агрессор РФ продолжает врать о том, что якобы выступает за мир и переговоры. Однако на деле россиянам будет сложно манипулировать условиями завершения войны, когда Формулу мира Украины поддерживают более 100 стран.

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