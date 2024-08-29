Воспринимают ли украинцы Китай как возможного посредника в переговорах с РФ и как относятся к гарантиям безопасности: результаты опроса

Большинство украинцев не доверяют Китаю как посреднику при возможных переговорах между Украиной и Россией – так ответили 62% респондентов. Также 62% уверены, что гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем.

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Соответствующие результаты показал социологический опрос фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Так, на вопрос "Доверили бы вы Китаю посредничество во время мирных переговоров между Украиной и Россией?" 6,5% ответили "Да", 15,1% – "Скорее да". 22,9% оставили отметку у ответа "Скорее нет", а 38,8% – "Нет". Еще 16,8% не смогли определиться.

В то же время, граждане считают, что гарантии безопасности для Украины со стороны других стран могут обезопасить нас от нового нападения государства-террориста в будущем. В частности, полностью согласны с таким утверждением 29,5% человек, "скорее согласны" – 32,7%. Не разделяют такое мнение 7,6%, а 15,5% – "скорее не согласны". Затруднились ответить 14,6% опрошенных.

Опрос проводился с 8 по 15 августа 2024 только на территориях, подконтрольных правительству Украины, где не ведутся боевые действия. В исследовании приняло участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не только может быть посредником между Украиной и страной-агрессором РФ. КНР является одной из немногих стран, которая может вообще заставить Россию остановить войну.

– Эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал, что Китай заботится исключительно о собственных интересах в мирных переговорах между Украиной и Россией, поэтому фактически исключил вопрос территориальной целостности Украины по последним "мирным" инициативам. Главной целью КНР является устранение Соединенных Штатов с позиции мирового лидера, чтобы занять это место самостоятельно.

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