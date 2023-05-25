Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и кто имеет право на 'бронь' во время военного положения: разъяснение

Мобилизацию в Украине продлили в пятый раз с начала масштабного российского вторжения. 2 мая ее продлили еще на 90 суток – с 20 мая до 18 августа 2023 года.

Видео дня

В период действия военного положения мобилизации в армию подлежат все мужчины призывного возраста (18-60 лет), однако есть исключения, в том числе "забронированные" работники критически важных компаний и органов государственной власти. Подробнее рассказывает OBOZREVATEL.

Кого из мужчин не призовут в армию

Порядок бронирования военнообязанных, которые не подлежат принудительной мобилизации, определен законом № 3543. В нем определен перечень работников, которые могут быть забронированы.

Согласно закону, бронь может распространяться на:

– мужчин, которые работают на критически важных предприятиях или организациях (например, занимающихся изготовлением товаров или оказывающим услуги оборонного назначения для нужд ВСУ),

– сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в особый период,

– работников предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения Украины во время войны.

Депутаты Верховной Рады не подлежат мобилизации на период своей каденции даже без бронирования. Однако депутаты местных советов мобилизации подлежат, бронирование на них не распространяется, пояснил в комментарии "РБК-Украина" адвокат Станислав Полевой.

Бронированием занимаются компании, где работают военнообязанные.

Также в Вооруженные силы Украины не могут принудительно мобилизовать мужчин, признанных непригодными к службе по состоянию здоровья или возрасту, а также тех, кто досматривают лиц, нуждающихся в постоянной заботе.

Еще одна категория, которая не подлежит призыву, – граждане, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине планируют наказывать мужчин, которые незаконно выехали за границу во время войны. В МВД заявили, что готовится соответствующий проект закона.

– В период военного положения и всеобщей мобилизации запрещено выезжать за границу военнообязанным мужчинам. Но в отношении некоторых категорий граждан существуют исключения.

– В Госпогранслужбе Украины пообещали возвращать и наказывать мужчин, которые незаконно выехали за границу. Ведомство активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой в данном вопросе.

– Белый билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Однако он не всегда освобождает от мобилизации.