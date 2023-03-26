Нелегально сбежавших за границу уклонистов будут возвращать в Украину и привлекать к ответственности – ГНСУ

В Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности мужчин, которые незаконно выехали за границу. ГПСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

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Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время всеукраинского телемарафона 24 марта. По его словам, что украинцы, которые нелегально пересекли границу с Европейским Союзом, не могут претендовать на статус беженца и избежать ответственности.

"Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет. Призываем тех, кто организует незаконные путешествия, воздержаться от этого", – сказал Демченко.

Он рассказал, что с введением военного положения количество граждан, пытающихся незаконно пересечь границу, значительно возросло.

Однако беглых мужчин в любом случае будут возвращать и привлекать к ответственности, заявил Демченко.

"Активно сотрудничаем с нашими коллегами из европейских стран для того чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы", – сообщил спикер Госпогранслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Черновцах разоблачили схему выезда за границу уклонистов. Злоумышленники продавали справки по отсрочке за 3 тыс. долларов.

– Более 11% мужчин призывного возраста, которые выехали за границу по системе "Шлях", не вернулись в Украину. Это всего 9 тыс. 373 человека. Больше всего беглецов зафиксировано из Волынской, Львовской и Тернопольской областей.

– В Центре противодействия дезинформации объяснили, планируют ли в Украине рассылать повестки через Дію. Там призвали доверять только проверенной информации.