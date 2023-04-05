Всего 11 категорий: кто из мужчин имеет право на выезд из Украины во время военного положения

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным гражданам выезд за пределы страны ограничен. Однако законодательство все же позволяет покидать Украину некоторым военнообязанным.

Видео дня

Всего существует 11 категорий мужчин, который пограничники могут выпустить из страны во время военного положения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Основанием для выпуска мужчины за границу может быть снятие с воинского учета либо же соответствующее решение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе в армии. Также существует ряд других законных оснований, которые позволяют пограничникам выпускать из Украины мужчин.

На сегодняшний день существует 11 категорий граждан Украины, которым разрешен выезд за границу. К ним относятся такие категории:

– временно непригодные для службы на основании справки об инвалидности или заключении ВВК (действует сроком до шести месяцев);

– мужчины, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет;

– родители-одиночки;

– мужчины с инвалидностью при наличии справки по форме № 157-1/о; удостоверение, подтверждающее статус инвалида, а также пенсионного удостоверения или документа, подтверждающего назначение социальной помощи;

– сопровождающие лиц с инвалидностью I или II группы, а также те, кто ухаживает за больными родителями, женой или детьми (в этом случае пересечь границу можно будет только в сопровождении больного или человека с инвалидностью I-II группы);

– лица, постоянно проживающие за границей.

Стоит отметить, что военнослужащие также могут выехать за границу во время военного положения. Сотрудники ГПСУ выпустят такого человека из страны для лечения и реабилитации. Пограничники могут потребовать направление на лечение за границу и письмо от Министерства здравоохранения о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинского военного на лечение. Также выпускают военных для прохождения специализированный обучений.

Согласно информации ГПСУ, из Украины во время военного положения также могут выехать водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов, водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железной дороги и моряки, работающие на международных рейсах, спортсмены, тренеры, специалисты по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Напомним, украинские предприятия, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики, могут бронировать своих работников, что даст им отсрочку от мобилизации несмотря на военное положение. Для этого работодателю нужно отвечать критериям, прописанным министерством экономики Украины.

Ранее сообщалось, что после введения военного положения в Украине был ограничен выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Несмотря на это, некоторые граждане призывного возраста все же выехали за пределы страны и за это их может ждать административная и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявил, что в Раде все еще думают о возможности "вручать" военнообязанным повестки онлайн с помощью мессенджеров. По его словам, говорить о наличии какого-либо законодательного документа на этот счет рано.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!