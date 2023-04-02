''Кардинальные изменения!'' Бывшая пресс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская после скандала уехала из Украины. Фото

Бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Иванна Плантовская заявила, что уехала из Украины. В феврале она была уволена из ГПСУ после того, как спровоцировала скандал фото роскошного отдыха за границей.

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О своем отъезде Плантовская сообщила в соцсетях. Она заявила, что ее жизнь кардинально меняется, поэтому она покидает Одессу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Время двигаться дальше, и я знаю, что меня ждет новая интересная страница моей жизни. Меняю свои привычные номерные знаки IVANKA на номера другой страны. Но моя ненька Украина в сердце навсегда!" – написала экс-госслужащая.

Она также пообещала позже рассказать "свою сторону о ситуации", которая "перевернула" ее жизнь.

По словам Плантовской, она приехала в Одессу четыре года назад "с одним чемоданом, не знала никого, ничего, и боялась, что этот город слишком большой" для нее. Однако со временем Иванна "менялась, работала, росла и развивалась".

"Считаю, что достигла многое именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде всего духовно, и конечно внешне, также дошла до вожделенных капитанских звезд и хорошей должности (впоследствии расскажу больше), однако судьба вносит свои коррективы", – рассказала бывшая пресс-офицер ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Плантовская попала в скандал в начале 2023 года, когда в сети заметили фото ее роскошного отдыха в Париже, где она отмечала Новый год. Украинцев возмутило, что девушка хвастала отдыхом на пляже в разгар войны, а также дорогой машиной с именным номером.

– После скандала Плантовскую перевели в Житомир на должность, не связанную с коммуникацией.

– Госслужащая продолжила публиковать "гламурные" фото, а в комментариях даже попыталась ответить на критику.

– Плантовская также пожаловалась на хейт и посоветовала украинцам не "разжигать вражду внутри страны".

– 6 февраля пресс-секретарь Гопогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Плантовская была уволена с воинской службы.