Скандальная блогерша извинилась за 'мерзкий' украинский язык после того, как ее уволили с IT-компании

Блогершу из Киева Анастасию Польских, которая пренебрежительно отзывалась об украинском языке, называя его "мерзким", уволили с работы. Компании AllStars-IT отреагировала на многочисленные недовольные сообщения украинцев относительно их сотрудницы-украинофоба.

Об увольнении Анастасии Польских с IT-компании сообщила пресс-служба AllStars-IT в официальном заявлении, которое обнародовали в Instagram. В компании прежде всего подчеркнули, что не поддерживают взгляды Анастасии относительно украинского языка.

"Наоборот, мы являемся активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества", – отметили в AllStars-IT.

В компании сообщили, что Польских работала у них на испытательном сроке, и ее результаты работы неудовлетворительны.

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"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, сегодня девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений", – заявили в AllStars-IT.

После того как скандальную блогершу уволили с работы, она обратилась к украинцам и попросила прощения. Польских опубликовала соответствующий пост в Instagram, который проиллюстрировала своей фотографией в вышиванке.

За "накатанным" сценарием других подобных "героев-украинофобов" она заявила, что ее пренебрежительные слова об украинском языке были вырваны из контекста. А на самом деле она имела в виду совсем другое и хотела показать псевдопатриотам "настолько патриотичен наш народ".

Блогерша закончила свое обращение словами: "Слава Украине!"

Напомним, киевская блогерша назвала украинский язык "мерзким " и попала в скандал.

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