Скандальная блогерша извинилась за "мерзкий" украинский язык после того, как ее уволили с IT-компании
Блогершу из Киева Анастасию Польских, которая пренебрежительно отзывалась об украинском языке, называя его "мерзким", уволили с работы. Компании AllStars-IT отреагировала на многочисленные недовольные сообщения украинцев относительно их сотрудницы-украинофоба.
Об увольнении Анастасии Польских с IT-компании сообщила пресс-служба AllStars-IT в официальном заявлении, которое обнародовали в Instagram. В компании прежде всего подчеркнули, что не поддерживают взгляды Анастасии относительно украинского языка.
"Наоборот, мы являемся активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества", – отметили в AllStars-IT.
В компании сообщили, что Польских работала у них на испытательном сроке, и ее результаты работы неудовлетворительны.
"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, сегодня девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений", – заявили в AllStars-IT.
После того как скандальную блогершу уволили с работы, она обратилась к украинцам и попросила прощения. Польских опубликовала соответствующий пост в Instagram, который проиллюстрировала своей фотографией в вышиванке.
За "накатанным" сценарием других подобных "героев-украинофобов" она заявила, что ее пренебрежительные слова об украинском языке были вырваны из контекста. А на самом деле она имела в виду совсем другое и хотела показать псевдопатриотам "настолько патриотичен наш народ".
Блогерша закончила свое обращение словами: "Слава Украине!"
Напомним, киевская блогерша назвала украинский язык "мерзким " и попала в скандал.
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