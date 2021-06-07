В Чугуеве девушка на видео назвала воинов ВСУ 'бухими тварями'. Детали скандала

В Чугуеве Харьковской области девушка оскорбила военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что они якобы "ходят грязными и пьяными", и сказала, что ненавидит их. Позже она извинилась, отметив, что ее "неправильно поняли".

На своей странице в Instagram Яна Ковалева записала сторис, в которых высказала свое мнение об украинских военных. Она заявила, что ничего хорошего сказать не может, потому что военные якобы ходят "вонючие и обрыганные". Также она добавила, что не понимает, "за кого они воюют" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Та блин – это позорище! А что сказать хорошего? То, то они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдо**анные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Какие они герои? Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого", – заявила девушка.

Также Ковалева сказала, что "ненавидит этих тварей" и назвала их "нахлебниками".

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким блин ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", – заявила она.

Позже Ковалева записала новое видеообращение с оправданиями за ситуацию. Она заявила, что якобы имела ввиду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", – сказала она.

Судя по странице девушки в социальной сети, она работает в бьюти-сфере, мастером по наращиванию ресниц. Как пишет "Телеграф", причиной ее первого заявления якобы стало то, что одна из ее клиенток, служащая в ВСУ, вовремя не заплатила за услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пограничник Игорь Шарун опубликовал в социальной сети ТікТок видео, на котором сравнил воинов Вооруженных сил Украины со свиньями.