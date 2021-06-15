Девушка оскорбила в Instagram украинский язык, заявив, что его надо запретить. Видео с "извинениями"

18-летняя жительница Ирпеня Киевской области угодила в скандал, оскорбив в соцсети украинский язык и заявив, что его надо запретить. После волны критики Диана К. записала видео, сказав, что извиняется только перед теми людьми, которые "топят" за госязык, "но без фанатизма, национализма и всего остального".

Нецензурное высказывание о том, что украинский надо запретить, Диана К. опубликовала на своей странице в Instagram в формате сторис. "Просто я бы бл**ь на**й запретила еб***й украинский язык", – написала она.

Согласно информации в соцсетях, девушка недавно достигла совершеннолетия и имеет незаконченное высшее образование (предположительно, журналиста).

После своего заявления она начала получать сообщения с угрозами и критикой. На некоторое время украинка закрывала доступ к своей странице, но потом вновь ее открыла.

В итоге в сторис Диана К. заявила, что хочет извиниться, но не перед всеми. В частности, она не собирается приносить извинения людям, которые угрожали ей и писали ее маме, а также ее начальнику на работе.

Кроме того, девушка подчеркнула, что своих убеждений она не изменила.

"В конце концов, у нас в стране свобода слова. Я в любом случае остаюсь при своем мнении, украинский язык мне не импонирует, я буду говорить на русском. Мне так комфортнее, и вы не вправе меня никто за это принижать, угрожать, вы не можете мне за это ничего сделать, кроме того как просто сидеть и писать мне в директ, какая я тварь", – подытожила она свой ответ хейтерам.

Кроме того, Диана К. утверждает, что ей все равно, что о ней пишут. Одной из публикаций журналистов девушка даже похвасталась в соцсети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе уволили преподавателя Черноморского морского специализированного колледжа ОНМУ Александра Макаренко, который оскандалился из-за оскорблений государственного языка. Ранее мужчина в социальной сети назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".