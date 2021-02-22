Бацман – о блокировке телеканалов: такое количество Медведчука и идей "русскомирского" характера сложно было выдержать

Санкции против телеканалов народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука напрямую связаны с госбезопасностью, поскольку "112 Украина", NewsOne и ZIK продвигали "российские нарративы за российские деньги".

Такое заявление в интервью "Телеграфу" рассказала телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман. Она подчеркнула, что "те, кто говорит, что это притеснение журналистов и цензура, подменяют понятия".

Бацман отметила, что некоторое время на указанных медиа выходила ее программа и в работу никто не вмешивался, пока "Медведчук не стал главным действующим персонажем на этих телеканалах". После этого "нахождение там стало токсичным", сказала журналистка.

"Такое количество лично Медведчука и спикеров, которые несли идеи "русскомирского" характера на каналах, сложно было выдержать", – заявила она.

Украинка подчеркнула, что после этого ни она, ни ее муж, журналист Дмитрий Гордон на каналах нардепа от ОПЗЖ не появлялись.

Бацман отметила, что приветствует ограничения, введенные СНБО против этих медиа.

"Телеканалы в руках людей, которые, как заявили компетентные украинские органы, получали финансирование из РФ и ОРДЛО, конечно, недопустимо. Это напрямую влияет на госбезопасность Украины. И это история не о свободе слова, а об информационной госбезопасности в момент войны с Россией", – указала ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.