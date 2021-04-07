Сайт НАТО запустил версию на украинском языке
На сайте Североатлантического Альянса (НАТО) стала доступной версия на украинском языке.
Отображение интернет-ресурса на украинском можно включить на главной странице сайта. Для этого нужно активировать выпадающий список кнопкой в правом верхнем углу.
Ранее новости от пресс-службы Альянса были доступны лишь на трех языках: английском, французском и русском.
На своей странице в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это событие "демонстрирует высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества".
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Украина постоянно движется к членству в НАТО.
Как пишет "Украинская правда", введение украинского языка на сайте НАТО началось ранее и состоялось в два этапа – в 2009 году и, с существенным расширением, в 2014-м – в ответ на гибридную агрессию России.
Отдельный контент, как говорят в Альянсе, начали дублировать на украинском языке в 1997 году.
Добавим, что по состоянию на 7 апреля не все статьи и разделы сайта были переведены на украинский. Некоторые элементы продолжали отображаться на английском языке.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Литва намерена предложить своим союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству. Он позволит стране стать членом Североатлантического альянса, что станет сигналом для России.
Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна быть готова к членству, что означает проведение комплекса глубоких и систематических реформ.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в получении ПДЧ.
6 апреля он обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам гаранта, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.
В РФ на это ответили, мол, вступление Украины в НАТО ухудшит ситуацию на востоке нашей страны и якобы не понравится украинцам, проживающим в ОРДЛО.