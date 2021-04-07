Сайт НАТО запустил версию на украинском языке

На сайте Североатлантического Альянса (НАТО) стала доступной версия на украинском языке.

Отображение интернет-ресурса на украинском можно включить на главной странице сайта. Для этого нужно активировать выпадающий список кнопкой в правом верхнем углу.

Ранее новости от пресс-службы Альянса были доступны лишь на трех языках: английском, французском и русском.

Сайт НАТО на украинском Скриншот

На своей странице в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это событие "демонстрирует высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества".

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Украина постоянно движется к членству в НАТО.

Скриншот

Как пишет "Украинская правда", введение украинского языка на сайте НАТО началось ранее и состоялось в два этапа – в 2009 году и, с существенным расширением, в 2014-м – в ответ на гибридную агрессию России.

Отдельный контент, как говорят в Альянсе, начали дублировать на украинском языке в 1997 году.

Добавим, что по состоянию на 7 апреля не все статьи и разделы сайта были переведены на украинский. Некоторые элементы продолжали отображаться на английском языке.

Не все разделы переведены Скриншот сайта

Как ранее писал OBOZREVATEL: