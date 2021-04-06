У Путіна відповіли на заяву Зеленського про вступ до НАТО

Вступ України в НАТО погіршить ситуацію на сході нашої країни та нібито не сподобається українцям, які проживають в ОРДЛО.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають РІА Новини. На його думку, під час вступу до Альянсу потрібно враховувати думку людей.

"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію. Тому що, говорячи про вступ у НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей", – сказав представник Кремля.

На думку Пєскова, для людей "Л/ДНР" вступ України в НАТО є глибоко неприйнятною перспективою.

Також Пєсков додав, що для Путіна "безпека росіян, зокрема на Донбасі" є пріоритетом. Водночас він не сказав, на які дії може піти Росія для захисту своїх громадян. Однак він зазначив, що ситуація дуже напружена і будь-які висловлювання, "які потім можуть використовуватися для створення неправильної картини, можуть тільки сприяти збільшенню цієї напруженості".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський обговорив з генcеком НАТО Єнсом Столтенбергом загострення ситуації безпеки на Донбасі. За словами гаранта, вступ в Альянс зможе зупинити військову агресію Росії.