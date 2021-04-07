Сайт НАТО запустив версію українською мовою
На сайті Північноатлантичного Альянсу (НАТО) стала доступною версія українською мовою.
Відображення інтернет-ресурсу українською можна ввімкнути на головній сторінці сайту. Для цього потрібно активувати список, що випадає, кнопкою у правому верхньому куті.
Раніше новини від пресслужби Альянсу були доступні лише трьома мовами: англійською, французькою і російською.
На своїй сторінці в Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ця подія "демонструє високий рівень нашого нинішнього співробітництва".
Крім того, глава уряду підкреслив, що Україна постійно рухається до членства в НАТО.
Як пише "Українська правда", введення української мови на сайті НАТО почалося раніше й відбулося в два етапи – в 2009 році та, з істотним розширенням, у 2014-у – у відповідь на гібридну агресію Росії.
Окремий контент, як кажуть в Альянсі, почали дублювати українською мовою в 1997 році.
Додамо, що за станом на 7 квітня не всі статті та розділи сайту були перекладені українською. Деякі елементи продовжували відображатися англійською мовою.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Литва має намір запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства. Він дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу, що стане сигналом для Росії.
Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що Україна повинна бути готова до членства, що означає проведення комплексу глибоких і систематичних реформ.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку союзників із НАТО в отриманні ПДЧ.
6 квітня він обговорив із генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. За словами гаранта, вступ до Альянсу зможе зупинити військову агресію Росії.
У РФ на це відповіли, мовляв, вступ України до НАТО погіршить ситуацію на сході нашої країни й нібито не сподобається українцям, які проживають в ОРДЛО.