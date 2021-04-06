У НАТО відповіли, чому Україна ще не стала членом Альянсу

Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков заявив, що Україна повинна бути готовою до членства в Альянсі, що означає проведення комплексу глибоких і систематичних реформ.

Такою була його відповідь на запитання, адресоване президентом Володимиром Зеленським лідеру США Джо Байдену: "Чому Україна досі не в НАТО". Думкою Вінніков поділився в інтерв’ю проєкту "Kyiv Not Kiev", передає "Європейська правда" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Союзники стоять на тому, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє, і вони очікують зараз, що вона має стати готовою для членства в НАТО, що означатиме проведення та впровадження комплексу глибоких та систематичних реформ. І не тільки в галузях безпеки та оборони, а й у ширшому сенсі", – зазначив він.

На його переконання, Україні зараз важливо фокусуватися на тому, що вона може зробити для прогресу. Адже, підкреслив дипломат, є напрями, які визнають важливими для неї всі члени Альянсу.

Йдеться, за його словами, про функціонування демократичних інститутів, верховенство права, боротьбу з корупцією, дотримання прав людини і фундаментальних свобод, функціонуючу ринкову економіку.

"Всі ці елементи роблять НАТО альянсом цінностей. Це не просто військова організація, а й політично-військовий Альянс і спільнота цінностей", – пояснив Вінніков.

Зауважимо: глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія висловив переконання, що Україна досі не стала членом НАТО не тому, що "їй чогось не вистачає". А через те, що країни-учасниці не хочуть ухвалити політичне рішення про це.

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