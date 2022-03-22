Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту Николаев: первые подробности

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Во вторник, 22 марта, российские оккупанты нанесли удар по морскому порту Николаев. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки на предприятии нет.

В результате удара портовая инфраструктура получила значительные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

По информации АМПУ, вражеские войска совершили обстрел порта Николаев в ночное время.

"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. В результате этого, портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении АМПУ.

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Напомним, в Корабельном районе Николаева 21 марта оккупанты открыли огонь по АЗС. В результате этого погибли три человека, еще один – пострадал.

Ранее сообщалось, что возле села Константиновка Николаевской области уничтожили российских оккупантов при попытке форсировать реку. Противники хотели соорудить переправу.

Как сообщал OBOZREVATEL, отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ освободила село и уничтожила колонну российской техники в Николаевской области. Оккупанты бросили разбитые машины с пометкой "Z" прямо вдоль дороги.

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