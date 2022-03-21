В Николаеве в результате обстрела автозаправки погибли три человека: детали трагедии. Фото
В Корабельном районе Николаева в понедельник, 21 марта, оккупанты открыли огонь по АЗС. В результате этого погибли три человека, еще один – пострадал.
О смертельной трагедии сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Уточняется, что жертвами стали мужчины, а ранения получила женщина.
Пожар на автозаправке разгорелся на площади 10 кв.метров. Огонь ликвидировали огнеборцы Пятой государственной пожарно-спасательной части 2 ДПРЗ.
О состоянии женщины деталей нет, однако сообщается, что она была госпитализирована скорой в медицинское учреждение.
Как писал OBOZREVATEL:
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