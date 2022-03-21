Оккупанты бросали все и убегали: на Николаевщине ВСУ 'зачистили' село от врага, уничтожив технику. Фото

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Отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ Вооруженных сил Украины освободила село и уничтожила колонну российской техники в Николаевской области. Оккупанты бросили разбитые машины с пометкой "Z" прямо вдоль дороги.

Об этом местная жительница рассказала в интервью для издания АрмияInform. "Убегали так, что бросали и свое имущество, и награбленное", - добавляет женщина.

Бойцы ВСУ в результате короткого боя были изгнаны российскими военными из населенного пункта. Силы противника были уничтожены, а оружие, документы и техника оккупантов – захвачены.

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Генеральный штаб ВСУ поделился фотографиями из освобожденного села. Вещи оккупантов были найдены в местном заведении дошкольного образования.

Также удалось задержать и передать СБУ жительницу села, которая сливала кремлевским военным адреса участников АТО и патриотически настроенных жителей населенного пункта всего за 1000 рублей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли днем Николаев.

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