Оккупанты бросали все и убегали: на Николаевщине ВСУ "зачистили" село от врага, уничтожив технику. Фото
Отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ Вооруженных сил Украины освободила село и уничтожила колонну российской техники в Николаевской области. Оккупанты бросили разбитые машины с пометкой "Z" прямо вдоль дороги.
Об этом местная жительница рассказала в интервью для издания АрмияInform. "Убегали так, что бросали и свое имущество, и награбленное", - добавляет женщина.
Бойцы ВСУ в результате короткого боя были изгнаны российскими военными из населенного пункта. Силы противника были уничтожены, а оружие, документы и техника оккупантов – захвачены.
Генеральный штаб ВСУ поделился фотографиями из освобожденного села. Вещи оккупантов были найдены в местном заведении дошкольного образования.
Также удалось задержать и передать СБУ жительницу села, которая сливала кремлевским военным адреса участников АТО и патриотически настроенных жителей населенного пункта всего за 1000 рублей.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли днем Николаев.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!