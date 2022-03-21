На Николаевщине ВСУ уничтожили российских оккупантов, которые пытались пересечь реку. Видео

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Возле села Константиновка Николаевской области уничтожили российских оккупантов при попытке форсировать реку. Противники хотели соорудить переправу.

Как сообщили в ролике, опубликованном "Униан", мост был взорван украинскими воинами, что остановило дальнейшее продвижение оккупантов. Река, которую пытались форсировать путинские солдаты, небольшая, но техника через нее не пройдет. Нужна переправа, которую и разрушили ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как видно на кадрах, украинские защитники взорвали несколько вражеских боевых машин. Вероятно, личному составу подразделения, по которому совершили удар, тоже нанесен ощутимый ущерб.

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Напомним: отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ освободила село и уничтожила колонну российской техники в Николаевской области. Оккупанты бросили разбитые машины с пометкой "Z" прямо вдоль дороги.

Бойцы ВСУ в результате короткого боя изгнали российских военных из населенного пункта. Силы противника были уничтожены, а оружие, документы и техника оккупантов – захвачены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили два КамАЗа российских оккупантов. Они были загружены провиантом и боеприпасами. Технику накрыли в Черниговской области.

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