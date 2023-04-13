Пришла с веником: скандальная активистка УПЦ МП Виктория Кохановская устроила новую провокацию в Лавре. Фото и видео

Утром возле Киево-Печерской лавры сотни людей собрались на народное вече. Люди выбрали именно этот день неспроста – в Чистый четверг они хотят очистить святыню от "русского мира".

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Однако внезапно на мирном собрании появилась скандальная активистка, поклонница УПЦ МП Виктория Кохановская и начала размахивать веником. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В привычной для себя манере Кохановская начала громко кричать и провоцировать присутствующих на скандал на почве религиозных взглядов. Также по традиции она обвинила правоохранительные органы и власть в якобы незаконном выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

"У вас толока объявлена. Нате веники в зубы и пошли заметать! Тряпку в зубы и пошел мыть пол", – агрессивно кричала на присутствующих Кохановская.

Кроме того, после провокаций и скандала Кохановская пожаловалась, что на месте нет сотрудников Службы безопасности Украины, а ее в это время якобы "обзывают 8 миллионов прихожан".

Напомним, недавно Служба безопасности Украины вызвала на допрос скандальную "активистку" УПЦ МП Викторию Кохановскую. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями в адрес украинской власти и призывами к верующим "бороться за свои права".

В прошлом году Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ громады Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были замечены даже новорожденные.

Ранее фанатка УПЦ МП Кохановская набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и заявила, что из обители никто не уйдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля на территории Лавры в очередной раз заметили "преданную верующую" Московского патриархата Кохановскую, которая бросилась защищать "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре.

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