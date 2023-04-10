''Активистку'' УПЦ МП Викторию Кохановскую забрали на допрос в СБУ: за час до этого она записала провокационное видео

Служба безопасности Украины вызвала на допрос скандальную "активистку" УПЦ МП Викторию Кохановскую. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями украинской власти и призывами к верующим "бороться за свои права".

Видео дня

Кохановскую вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом свидетельствует повестка на имя "активистки", которую она продемонстрировала журналистам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Скандальную поклонницу УПЦ МП в сопровождении правоохранителей посадили в автомобиль и увезли на допрос в управление СБУ в городе Киев. Незадолго до этого Кохановская опубликовала в своем Facebook очередное провокационное видео.

"Активистка" призвала свою аудиторию отстаивать свое вероисповедание, конституционные права и не думать о материальных благах.

Также она возмутилась, что УПЦ МП обвинили в том, что организация несет угрозу национальной безопасности. При этом выдала, что угрозу нацбезопасности несут "чиновники, которые махают флагами".

Стоит отметить, что Виктория Кохановская довольно известный провокатор. Под видом правозащитницы она устраивает скандаль в отношении верующих ПЦУ и "спамит" правоохранителей безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви.

Напомним, в прошлом году Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ громады Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были замечены даже новорожденные.

Ранее фанатка УПЦ МП Кохановская набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и заявила, что из обители никто не уйдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля на территории Лавры в очередной раз заметили "преданную верующую" Московского патриархата Кохановскую, которая бросилась защищать "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре.

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